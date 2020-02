Nattens punk-dronning

Rebecca Lou gav publikum en koncert med et højt og vedholdende decibel- og energiniveau. Foto: Kaj Bonne.

Rebecca Lou trykkede den af på Richter

Af Peter Kenworthy

Der var lagt op til rå, lidt uslebne punkede rockhits på Richter fredag. Og aftenens hovednavn, Rebecca Lou, skuffede ikke.

Der blev spillet adskillige sange fra bandets både hårdtslående og lettere melankolske debutalbum, Bleed, der ikke mindst hylder det anderledes.

På den rockede single, ’No Surrender’, sang Rebecca L. Armstrong blandt om ikke at overgive sig til normalitetsbegreber og tilpasning: ”Every day is one new blow, in the search for in-between. I’m not the girl that you made of me, you try to fit me in your normality”.

”Don’t be a perfect girl” skrålede forsangeren, men hun hoppede og dansede rundt på scenen, flirtede med publikum og i det hele taget spillede på alle tangenter, med en rå og intens energi der gav mindelser om tidligere tiders punkede frontkvinder, som en ung Siouxsie Sioux eller Wendy O. Williams.

Sammen med tunge, melodiske basrytmer og gennemtrængende, til tider shoegazing-agtige, guitarkollager og maskinpistolagtige trommer, brød bandet gennem Richters lydmur på den gode måde.

Publikum svarede med højlydte og insisterende klapsalver og hujen, og fik et “I ser fucking godt ud, Richter” igen af Armstrong.

Rebecca Lou sluttede aftenen af med ekstranummeret ”Queen of the Night” – en titel som forsangeren sagtens kunne tage på sig efter aftenens koncert.

Opvarmningsbandet Sovereign komplimenterede i øvrigt hovednavnet, ved at spille følsom og eftertænksom indierock. Ikke mindst på ”Red Sky” – en ballade om et venskabsbrud, hvor minimalistiske basmotiver og prangende sologuitar leverede et kontrapunktisk kick.