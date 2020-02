Nej til lukning af Skovbrynet Station

Skovbrynet Station skal ikke lukkes. Derfor havde jeg som formand for Folketingets transportudvalg indkaldt DSB til møde i sidste uge

Af Jeppe Bruus

Jeppe Bruus (A), Gladsaxeborger og formand for Folketingets Transportudvalg

Skovbrynet Station skal ikke lukkes. Derfor havde jeg som formand for Folketingets transportudvalg indkaldt DSB til møde i sidste uge, for at få en orientering om sagen og mulighed for at gøre klart, at det vil være en forkert beslutning at lukke stationen.

Vi har behov for mere kollektiv transport, ikke mindre. Mange skoler, børnehaver, motionister og helt almindelige borgere bruger stationen, som dækker store boligområder, bl.a. Værebro, Værebro Park og Regattakvarteret.

Skovbrynet Station er også den primære, hvis man vil til Akademisk Boldklubs træningsanlæg og vores rostadion ved Bagsværd Sø.

Det er også en station, der giver folk med et handicap eller funktionsnedsættelse en god adgang til både skov og sø.

Derfor er jeg også glad for, at DSB på vores møde lovede at være konstruktive og se på alternativer til en lukning. Selvom jeg fortsat er kritisk over for de argumenter, som DSB præsenterede på mødet. Det primære argument for lukningen er hensynet til minimale optimeringer af S-togs nettet andre steder. Derfor er det vigtigt, at få vist, at stationen skal ses i sammenhæng med hele området, og alle de foreninger, virksomheder og andre borgere, der har glæde af nærhed til en station.

Det konstruktive møde betyder ikke, at faren er drevet over. Der skal fortsat lægges pres på – vi kan bevare Skovbrynet st.