Nyt ungt blod til AB

AB Gladsaxe har hentet den 19 årige centerforsvarer Oskar Bloch

Af Redaktionen, redigeret

ABs nye forsvarsspiller tilbragte ungdomsårene i FC Midtjylland, hvor han var med til at vinde to danske U19-mesterskaber, har været til prøvetræning i Ajax sidste august, og har senest spillet i Slagelse.

Oskar Bloch startede inde i årets første træningskamp, mod Næstved hvor han var med til at holde nullet i centerforsvaret, ved siden af Marcus Hørbye. Han spillede også i træningskampen hjemme mod Hillerød, som blev vundet med 4-1, og havde ikke nogen andel i udeholdets mål, samt i sejren mod Ishøj.

– Oskar har en personlighed som passer rigtigt godt ind i truppen. Han er forudseende i sine indgreb og omhyggelig i sin boldomgang. Ydermere er han udstyret med en god fodboldhjerne og en fornem venstre-fod, fortæller AB-træner Patrick Birch Braune.

– Han er stadig meget ung og vi har en ung trup. Så optimalt ville jeg gerne have haft en spiller med masser af erfaring. Men kvalitet er trods alt stadig det vigtigste og Oskar kommer med erfaring fra Uefa Youth League og sejr i U19-ligaen, og yderligere har han spillet fast for Slagelse i 2. division i efteråret. Det håber jeg vi kan bruge, tilføjer Braune.

pk