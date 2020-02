Oscarkandidat rammer tidsånden

Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie i ”Bombshell – Opgørets time”. Foto: Nordisk Film

Bibliografen har film om Fox news, finanskrise og Pixars eventyrfilm ”Fremad” på programmet

Af Redaktionen, redigeret

”Bombshell – Opgørets time”, der giver et kig bag facaden hos verdens mest magtfulde og konservative medieimperium, Fox News, er baseret på skandaløse, virkelige hændelser og er et fornemt portræt af de kontroversielle kvinder, der gik op imod Fox News’ magtfulde topchef.

Filmen er lavet af holdet bag den lige så rystende ”The Big Short”, der afslørede den amerikanske finanssektors fatale handlinger i tilløbet til den globale finanskrise. Med knivskarpt overblik er det nu de amerikanske medier, der står for tur. Og hold nu godt fast, det er ikke småting, de ellers stærke kvinder må stå model til på vejen mod retfærdighed.

I filmens hovedroller ses Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie, der alle var Oscarnominerede for deres arbejde. I rollen som Roger Ailes, Fox News øverste og særdeles slimede chef, ses en nærmest ugenkendelig John Lithgow i en af sine mest skurkeagtige roller. ”Bombshell – Opgørets time” har premiere i Bibliografen på torsdag.

Lørdag 29. februar har det seneste skud på Pixars stamme forpremiere i Bibliografen. ”Fremad” foregår i en verden befolket med eventyrvæsner, og her får brødrene Ian og Barley pludselig en trylleformular, der kan bringe deres afdøde far tilbage. Som altid går noget selvfølgelig galt, og for at fuldende missionen må de to brødre rejse ud efter nogle magiske genstande.

Når vi nu er ved forpremierer, så sæt kryds i kalenderen søndag 1. marts. Her besøger instruktør Ole Christian Madsen nemlig Bibliografen, hvor han vil introducere sit nye drama, ”Krudttønden”. Filmen handler, som de fleste sikkert er klar over, om de forfærdelige timer i februar 2015, hvor Krudttønden og Københavns Synagoge blev mål for ubeskrivelige terrorhandlinger.