Oscarvinder er tilbage i Bibliografen

Matthew McConaughey og Charlie Hunnam gør hovedrent i ”The Gentlemen”. Foto: Scanbox

Oscar-sensationen ”Parasite” er tilbage i Bibliografen. Bong Joo Hos uklacificérbare nyklassiker gjorde rent bord ved den netop overståede prisuddeling, hvor forhåndsfavoritten ”1917” måtte gå næsten tomhændet hjem.

Af Redaktionen, redigeret

I ”En helt almindelig familie” ændrer den 11-årige Emmas liv sig drastisk, da det viser sig, at Emmas far, Thomas, er transkønnet. Både far og datter kæmper for at holde fast i alt det, de havde sammen, imens hele deres verden vendes på hovedet. For kan man overhovedet være far, når man nu er en kvinde?

Efter et par år med film i de mere fantastiske genrer er instruktør Guy Ritchie tilbage i Londons hårdkogte underverden med krimi-komedien, ”The Gentlemen”. Matthew McConaughey spiller narkokongen Micky, der overvejer at sælge sit marihuanaimperium. Rygtet spredes hurtigt og rivaliserende gangstere i kø for at overtage den indbringende forretning.

Som altid har Guy Ritchie samlet væld af fremragende skuespillere at dele løjerne med. Ud over McConaughey står Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell og især Hugh Grant for de muntre indslag. ”The Gentlemen” har forpremiere i Bibliografen mandag 24. februar.

Sidst men ikke mindst skal der lige slås et slag for dramaet, ”Krudttønden”, der søndag 1. marts har forpremiere i Bibliografen.

Her vil filmens instruktør, Ole Christian Madsen, helt ekstraordinært fortælle om filmen, inden dramaet udspiller sig på lærredet. ”Krudttønden” er inspireret af de virkelige hændelser omkring terrorangrebet på Krudttønden og Københavns Synagoge i 2015, og i de bærende roller ses blandt andre Lars Brygmann og Nikolaj Coster-Waldau.