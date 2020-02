Parkeringsvagt af hensyn til borgerne

I Gladsaxe driver vi ikke klapjagt på parkeringssyndere, og vi er ikke ude på tjene penge på vores parkeringsservice

Af Ole Skrald Rasmussen

Af Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget

I Gladsaxe driver vi ikke klapjagt på parkeringssyndere, og vi er ikke ude på tjene penge på vores parkeringsservice, sådan som Bjørn Jensen beskriver det i sidste uge. Byrådet har besluttet at indføre parkeringsvagt, fordi vi ønsker at skabe de bedste forhold for borgerne og virksomhederne i kommunen. Ved Stengården Station kommer der mange børn, da det er tæt på skolen. Derfor er det vigtigt for os at tænke på deres sikkerhed. Samtidig ønsker vi at undgå kaotiske forhold, som vanskeliggør oversigtsforholdene. Derfor har vi opsat skilte med parkeringsforbud ved Stengård Station.