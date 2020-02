PC cafeens søndags lukning

Tak til formanden for sundhedsudvalget, for at du har svaret mig angående PC cafeens lukning om søndagen.

Af Hans Larsen

Hans Larsen, Telefonvej 4 H st.tv.

Tak til formanden for sundhedsudvalget, for at du har svaret mig angående PC cafeens lukning om søndagen.

Du har ret, jeg har nok overdrevet noget, for som du skriver er der mange muligheder for at få stillet sin sult på Søborg Hovedgade om søndagen.

Imidlertid, er din argumentation for at lukke PC cafeen om søndagen temmelig flygtig.

Du kunne godt have oplyst, hvor meget der spares ved at holde PC cafeen lukket om søndagen. Det er sandsynligvis ikke ret meget.

Tænk nu, hvis du havde valgt, at fratrække det beskedne beløb som det koster at holde PC cafeen åben om søndagen, fra de 5 mio. du omtaler der er bevilliget til aktiviteter i aftentimerne for beboerne på plejehjemmene, ville der så ikke alligevel være mere end tilstrækkeligt tilbage til at tilfredsstille behovet for aktiviteter i aftentimerne for beboerne på plejehjemmene?

Så, kære Dorthe, vær nu rar, lad fornuften råde, erkend at lukningen af PC cafeen om søndagen er en fejl.