Gladsaxe Gymnasium er et populært gymnasium. Et flertal i regionsrådet vil nu pålægge Gladsaxe Gymnasium at optage færre elever, for at styrke de mindre populære gymnasier.

Af Randi Mondorf

Randi Mondorf (V), Mdl. Regionsrådet og Forretningsudvalget

Jeg synes ikke man skal fratage unge mennesker muligheden for at blive optaget på deres drømmegymnasium, når der er plads. Vi skal respektere elevernes første prioritet, når det kan lade sig gøre. Vi ved det har en stor betydning for deres gennemførelse af gymnasiet. Det har da også hidtil været regionens erklærede politik at opfylde flest mulige 1. Prioriteter.

I Region Hovedstadens Forsknings- og Uddannelsesudvalg stemte Socialdemokratiet og Enhedslisten for at pålægge Gladsaxe Gymnasium – og en række andre populære gymnasier at optage færre elever end de egentlig har plads til, for at styrke de mindre populære gymnasier. For Gladsaxe Gymnasiums vedkommende betyder det en reduktion med en hel klasse fra 13 til 12 klasser. Hvis vi politisk reducerer kapaciteten, giver vi samtidig gymnasiet dårligere økonomiske vilkår. Det kan skade kvaliteten af undervisningen. Udover at være populært, skal et gymnasium også have et stærkt fagligt og socialt miljø samt en sund økonomi.

En reduktion af kapaciteten på Gladsaxe Gymnasium kan også få betydning for elever fra Furesø Kommune, som ikke har et stx tilbud. Der vil være dårligere offentlige transportmuligheder og længere til eks. Herlev. Hermed lever Regionen ikke op til sit ansvar om uddannelsesdækning.