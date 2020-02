Rødt og gult

Ligesom mange andre, nåede bilisten på billedet lige over for gult i krydset Klausdalsbrovej/ Buddingevej. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bladet har hørt fra flere læsere, som fortæller, at en del biler kører over for rødt i kryds ved Buddinge Station

Af Peter Kenworthy

I morgentrafikken. Mellem klokken 8 og 8.20, på en hverdag, observerede Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder tre bilister der kørte over for rødt i krydset Klausdalsbrovej/Buddingevej. Mange andre nåede lige over for gult.Københavns Vestegns Politi kender ganske udmærket krydset ved Buddingevej og Klausdalsbrovej, hvor færdselsbetjente også holder lejlighedsvise kontroller, fortæller man.

Trafiksikkerhed er en fælles sag for alle i trafikken, og politiassistent Erik Andersen, Københavns Vestegns Politis færdselsafdeling, opfordrer bilisterne til at overholde reglerne på stedet.

– Det er farligt at køre overfor rødt, derfor giver det altid et klip i kørekortet og dertil en bøde på i alt 2.500 kroner. Tre klip udløser en betinget frakendelse – det vil sige køreprøver skal bestås for at få kørekortet igen, fortæller Erik Andersen, som varsler kommende fart- og rødlys-kontroller på Buddingevej.

Politiet fortæller samtidig, at de altid er glade for at blive gjort opmærksom på trafikale udfordringer, og fortæller at man som borger kan tippe politiet via hjemmesiden www.politi.dk/anmeld/tip-politiet eller bestille en færdselskontrol www.politi.dk/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol