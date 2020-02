Røgfri idrætstid

3. februar underskrev Gladsaxe Kommune en aftale med DGI Storkøbenhavn om at hjælpe idrætsforeningerne med at indføre Røgfri Idrætstid, så børn og unge bliver skærmet fra røg, når de går til sport i Gladsaxe. På billedet ses Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Katrine Skov, med den underskrevne partnerskabsaftale, der markerer starten på arbejdet med Røgfri Idrætstid i Gladsaxe. Foto: Privat.

3. februar underskrev Gladsaxe Kommune en aftale med DGI Storkøbenhavn om at hjælpe idrætsforeningerne med at indføre Røgfri Idrætstid,

Af Redaktionen, redigeret