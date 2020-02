Skolen har vokseværk

Kapacitetsudvidelsen af Enghavegård Skole forventes at være færdig til august. Foto: Peter Kenworthy.

Der skal indrettes læringsmiljøer og laves en kapacitetsudvidelse på Enghavegård Skole

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommune har besluttet, at Enghavegård Skole skal gå fra at være en 3-sporet skole til en 4-sporet i 2024. En renovering af skolen, der medfører en kapacitetsudvidelse og nyindretning af læringsmiljøer til to årgange på mellemtrinnet, skal sikre at der er plads til dette. Lokalerne på ”broen”, mellem Enghavegård og det tidligere Blaagaard Seminarium, er en vigtig del af denne kapacitetsudvidelse.

Skoleleder på Enghavegård Skole, Kirsten Frøhlich Brønd, fortæller at hun tidligere har haft rigtig gode erfaringer med, at nyindretning af læringsmiljøer har været til stor glæde for børn, pædagoger og lærere, samt at man er i fuld gang med forberedelserne.

– I torsdags [i uge 4] havde vi en workshop om formiddagen for børn på mellemtrinnet, hvor de skulle give deres input til, hvordan de gerne så områderne indrettet. Børnene har rigtig mange gode ideer og overvejelser og de fortæller, at de gerne vil have flere muligheder for at arbejde på andre måder end den mere traditionelle skoleindretning giver mulighed for. I torsdags havde vi også workshop for lærere og pædagoger på mellemtrinnet, og her var der også højt til loftet med mange gode ideer og pædagogisk didaktiske samtaler. Alt i alt er der stor glæde over, at vi får mulighed for at få nogle nye inspirerende rammer til vores børn og at vi får stor indflydelse på, hvordan de indrettes. Og så ser vi frem til at alle børn på Enghavegård Skolen får mere plads og flere gode rammer for læring og trivsel, tilføjer hun.

Projektet kommer til at koste omkring 6 millioner kroner, og arbejdet forventes at være færdigt i august.

pk