Spis alt hvad du kan hos Youmi Sushi

Det er populært at spise ad libitum hos Meizhou ”Coco” Lin (th) og hendes mand på Youmi Sushi på Bagsværd Hovedgade 154. Foto: Henrik Hvillum

Siden 1.december har Youmi Sushi haft til huse på Bagsværd Hovedgade 154. Ejeren Meizhou ”Coco” Lin og hendes mand holder åbent hver dag fra kl. 12, og de er ikke i tvivl om, hvad der er populært hos kunderne

Af Henrik Hvillum

Som et alternativ til de mange running-sushirestauranter kan man nemlig få al den sushi man kan spise. Priserne er differentierede, så det er billigere at spise i hverdagene og til frokost, end det er i weekenden.

– Vores sushi skal være frisklavet, så derfor bestiller kunderne den via et skema på en Ipad, som viser, hvilke varer, man kan vælge imellem. Men prisen er altid den samme, uanset hvor meget man spiser, og det kan folk godt lide, fortæller Meizhou ”Coco” Lin.

Youmi Sushi har også mulighed for takeaway, hvis man har bestilt på forhånd. Man kan også vælge at få sin bestilling bragt ud med bil, hvis man ikke har mulighed for at besøge restauranten på Bagsværd Hovedgade.

Hjemmeside: youmisushi.dk