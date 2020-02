Store private banker bestemmer selv

Gladsaxe Kommune har forgæves forsøgt i et nyt udbud at skærpe kravene til de store banker som kan varetage kommunens bankforbindelser.

Af Johan Keller

Johan Keller, Sandkrogen 29

Gladsaxe Kommune har forgæves forsøgt i et nyt udbud at skærpe kravene til de store banker som kan varetage kommunens bankforbindelser. Det får Henrik Bach Mortensen til i Gladsaxe-Bladet at mene, at kommunen nu skal falde ned og acceptere, at det kun er Danske Bank og Nordea som kan komme på tale, uanset de senere års skandaler i netop de to banker. Selv efter en række hvidvasksager og anden svindel er både de fleste lønmodtagere og alle kommuner i lommen på de to store.

Hvad kan man gøre ved det? Private kan skifte bank, hvilket rigtig mange også har gjort de senere år, men kommunerne kan altså ikke. Og alle borgere har i øvrigt brug for en økonomisk formidling som ikke risikerer at betyde negative renter.

For nogle årtier siden havde vi Girobank som klarede netop lønmodtagernes lønkonti. Den skulle ikke spekulere for at tilgodese aktionærerne, som det fortsat er tilfældet med de private banker. Men den blev privatiseret og slugt af Danske Bank.

En tilbagevenden til en offentlig bank må blive svaret på den aktuelle krise for kommunerne. Det kan være en central statslig postbank som i mange andre lande, og det kan også være en lokal kommunal bank eller sparekasse. Under alle omstændigheder skal der ske en revolution af det danske bankvæsen, så vi ikke skal være afhængige af kriminelle banker.