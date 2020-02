Sværere at komme til Lyngby i bil

Viadukten ved Lyngby Station spærres for biltrafik i 6 måneder. Busser, cyklister og fodgængere kan passere

Af Redaktionen, redigeret

Omlægning af ledninger i forbindelse med letbanen vil gøre turen til Lyngby lidt mere besværlig for Gladsaxe-bilister.

– Arbejdet har været i gang flere steder, men i løbet af de kommende måneder går de største dele af arbejdet i gang, og det får indflydelse for beboerne og på trafikken langs især Buddingevej, Klampenborgvej, Lundtoftegårdsvej og Christian X’s Allé. En del af arbejdet kræver, at viadukten ved stationen bliver lukket for biltrafik – busser, cyklister og fodgængere kan dog passere. Viadukten bliver spærret i sidste halvdel af marts, og det vil den være i op til 6 måneder. I den periode er der omkørsel via Christian X’s Allé.

Det kan man læse, i et brev fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fra 5. februar. Brevet nævner også at Buddingevej bliver gravet op i etaper fra slutningen af marts, hvor der dog vil være passage for trafikken i begge retninger.

