Tilbage til rødderne

Richter Roots er Danmarks nye klub for folk- og rootsmusik fra hele verden

Af Redaktionen, redigeret

Spillestedet Richter i Gladsaxe lancerer i samarbejde med musiker M.C. Hansen en ny klub under navnet Richter Roots, hvor musikere fra hele verden vil lægge vejen forbi.

– Richter Roots præsenterer det bedste indenfor kontemporær folkemusik, bluegrass, old-time, sangskrivere, historiefortælling og spoken word. Ambitionen er at styrke rootsmusikken i alle dens afskygninger og man vil med månedlige arrangementer puste nyt liv i rootsscenen, skriver Richter i en pressemeddelelse.

– Richter Roots kommer til at afholde jamsessions og nye overraskende konstellationer vil se dagens lys i et musikprogram der stræber efter at præsentere alt det de andre spillesteder ikke har på plakaten. Nøgleordene er musikalske rødder, nærvær, sublimt håndværk og fællesskab, tilføjer man.

Richter Roots drives af en kulturel tænketank bestående af musiker M.C. Hansen, bassist og kapelmester Mathæus Bech, musikbibliotekar Tobias Vestergaard og Sara Kobli fra foreningen African Village.

Onsdag d. 4 marts lanceres Richter Roots med en kæmpe jam under ledelse af Mathæus Bech, Julian Jørgensen og Mads Kjøller-Henningsen. Alle er velkomne til at jamme med: sangskrivere, instrumentalister høje og lave i alle aldre.

Dørene åbner klokken 19.00, med koncertstart klokken 20.00. Sted: Richter. Telefonvej 8F, 2860 Søborg.

Læs mere på richter-gladsaxe.dk