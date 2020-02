Tømrerelev landsholdsklar

Med en god præstation ved DM i Skills sikrede lokal tømrerelev sig en plads på det nyoprettede tømrerlandshold

Af Redaktionen, redigeret

Lars Hoffmann Pedersen fra Gladsaxe kom i rampelyset, da han i januar blev nummer tre ved DM i Skills 2020. Det kan han godt begynde at vænne sig til, for nu er han blevet udtaget til det nyoprettede tømrerlandshold.

På landsholdet er de dygtigste tømrerelever i Danmark samlet. Her skal de træne og sparre sammen og derudover deltage i internationale konkurrencer. Tømrerlandsholdet skal også inspirere andre unge til at tage en tømreruddannelse. I første omgang indebærer landsholdsdeltagelsen, at Lars Hoffmann Pedersen fremover skal deltage i to årlige træningslejre – én i vinterferien og én i sommerferien.

Ifølge landstræner for tømrerlandsholdet, Michael Thage, kan man sammenligne holdet med badminton. Her træner spillerne sammen, men i sidste ende stiller de op til konkurrencer alene, fortæller han til Fagbladet 3F.