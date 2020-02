Toget er ikke kørt

Der er mange der gerne vil undgå, at linje B kører forbi Skovbrynet Station uden at stoppe. Foto: Peter Kenworthy.

Striden om Skovbrynet Station fortsætter

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), kaldte i sidste uges Gladsaxe Bladet idéen om at lukke Skovbrynet Station for ”fuldstændig forrykt”. Formanden for AB Gladsaxe, hvis træningsfaciliteter ligger få hundrede meter fra Skovbrynet Station, Ulrik Rasch, fortalte, at han havde fået mange henvendelser, fra medlemmer af AB som også er dybt forundrede og bekymrede over en lukning af Skovbrynet Station. Og der blev startet en underskriftindsamling, Facebook-gruppe og hængt plakater op på stationen, der opfordrer til at bevare stationen.

Transportminister Benny Engelbrecht (A) fortalte Gladsaxe Bladet, at han regnede med, at DSB vil lytte til de argumenter, der kommer.

Og striden om Skovbrynet Station stoppede ikke der.

I sidste uge blev lukningen af stationen taget op i Folketingets transportudvalg, og formanden for udvalget, Jeppe Bruus (A), havde hvad han kalder et godt møde med DSB.

– DSB fremlagde andre muligheder end at lukke Skovbrynet, for eksempel at lave om i driften for hvor tit togene stoppede på Skovbrynet. Jeg understregede over for dem utilfredsheden over, at man ikke har taget højde for alle de foreninger og børn der bruger togene, og de store boligområder der servicerer Skovbrynet Station, fortæller Jeppe Bruus.

Og Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, der ejer 3.700 boliger i Gladsaxe, sendte et brev til DSB hvori man bad DSB genoverveje planerne om at nedlægge Skovbrynet Station.

– At nedbringe CO2, gennem blandt andet en bedre kollektiv trafik, har aldrig stået højere på den politiske dagsorden eller fyldt mere i samfundsdebatten. Derfor undrer det os, at DSB planlægger at nedlægge Skovbrynet Station – en beslutning, der især vil få en negativ betydning for de knapt 3.000 beboere, der bor i Værebro Park. Mange af dem er dybt afhængige af offentlig transport. Og vi finder det ærgerligt, at I på den måde vil forringe forholdene for en masse mennesker, blot for at kunne spare op til tre minutter på togturen fra Farum til Hovedbanegården, skriver formand Peter Berg Nellemann i brevet.

pk