Trængsel og trafikstøj

Flemming Yssing Hansen fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe viser at Gladsaxe er hårdt ramt, når det gælder støjbelastede boliger, under en debat i rådhuskælderen. I støjhandlingsplanen, som grafen på billedet er fra, kan man blandt andet læse, at Gladsaxe Kommune især påvirkes af støj fra Motorring 3, Hillerødmotorvejen og Ring 4. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe er stærkt plaget af støj fra motorveje

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe er nok den kommune med det forholdsmæssigt største antal beboere, der er plaget af støj fra motorveje i Hovedstadsområdet, og det er kun blevet værre i de seneste år. Det skal vi have gjort noget ved, var diskussionsoplægget til debat i rådhuskælderen i sidste uge, med politikerne Trine Græse (A), Jeppe Bruus (A) og Serdal Benli (F) samt Flemming Yssing Hansen fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe.

Under en høring i Folketingets Transportudvalg i sidste uge, blev der også diskuteret infrastruktur og vejstøj.

Her fortalte Jeppe Bruus (A), nu i rollen som udvalgsformand, at vejstøj og den grønne omstilling hænger sammen, og at problemerne med vejstøj er blevet væsentlig større inden for de senere år.

– Vejstøj er et problem, som fylder noget for rigtig mange danskere … Miljøstyrelsen vurderede i 2003 at op imod 500 mennesker i Danmark årligt dør for tidligt på grund at støjgener, og i 2017 var der til sammenligning 215 trafikdræbte i Danmark, fortalte han.

Over en million danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. I Gladsaxe Kommune er der, ifølge Vejdirektoratet, over 8.000 boliger der er støjbelastede over grænseværdien. De største støjbelastninger kommer fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen.

I Gladsaxestrategien skriver Gladsaxe Kommune at man ”arbejder for at mindske trafikstøjen på kommunens veje”, samt at man vil ”nedsætte CO2-udledningen fra transport”, ”skifte til mere klimavenlig transport” og ”har et mål om i 2035 at være uafhængig af fossile brændsler”.

pk