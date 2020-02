Trængselstider i trafikken

Der kommer flere biler på vejene i fremtiden. Foto: Peter Kenworthy.

Trængslen på vejene i Gladsaxe forventes at stige markant i de næste 10-20 år

Af Redaktionen, redigeret

En analyse, som Dansk Infrastruktur har bestilt af rådgivningsvirksomheden MOE Tetraplan, viser at trængslen generelt vil stige med 78 procent i 2035 sammenlignet med 2015. I myldretiden er stigningen endnu større, skriver Dansk Infrastruktur i en pressemeddelelse.

I analysen kan man blandt andet se, at antallet af timer brugt i trængsel per hverdagsdøgn i Gladsaxe forventes at stige, fra næsten 5.000 i 2015 til 7.000 i 2025 og over 9.000 i 2035 – en stigning på omkring 100 procent. Der er desuden stor forskel kommunerne imellem.

Solrød forventes kun at få en stigning på to procent i 2035, mens Tårnby får en på hele 166 procent.

pk