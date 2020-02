Udvid din viden omkring flowmålere

SPONSORERET INDHOLD: Det er de færreste, som har en bred viden inden for forskellige industrielle sammenhæng og anvendelser. Midlerne inden for de forskellige brancher har imidlertid en vigtig rolle for at få processerne til at fungere. Her er en flowmåler blandt andet et centralt instrument, som ikke kan undværes. Læs mere her og udvid din horisont inden for brugen af en flowmåler.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad er en flowmåler?

Det er ingen skam ikke at vide, hvad en flowmåler er. Tværtimod er det en meget lille andel, der ved, hvor og hvornår en flowmåler skal anvendes. Foruden at det er en central del af deres arbejde. Helt konkret og forsimplet så er en flowmåler et instrument, der bruges til at måle masse- og volumen flowhastigheder. Dette sker i lineære flowhastigheder samt i anvendelsen af ikke-lineære flowhastigheder. Selve hastigheden måles af forskellige medier gennem rør, som blandt andet kan være en væske eller gas.

Det er en meget forenklet definition, men dækker dog over den brede fortegnelse af anvendelsen. En flowmåler kan nemlig anvende forskellige målemetoder. Det betyder altså, at der er både muligheden for at måle volumen, hastighed samt andre principper, der måtte være relevante. Derfor findes der også et bredt udvalg af flowmålere, der er konstrueret forskelligt og til det enkelte formål.

Hvilken flowmåler skal man anvende?

Inden for industrien er der udviklet et hav af forskellige processer, der har hver deres konstruktion og derfor vil det variere, hvilke instrumenter der er nødvendige. Derfor er grundlaget for valg af flowmåler rent og skær defineret ud fra anvendelsen. Det er derfor vigtigt i alle tilfælde, at der foretages en grundig analyse. Denne analyse og tilhørende vurdering vil laves på baggrund af de etableret procesvæsker og karakteren på den samlede installation. Her kan følgende spørgsmål være relevante:

● Hvilken væske skal måles?

● Skal der være lokalt display eller elektronisk signaludgang?

● Hvad skal minimums og maksimums -flowhastigheden være?

Dette er blot et udpluk af de forhold, der skal med i overvejelserne, når man vælger en flowmåler. Disse spørgsmål skal altid besvares kvalificeret og efter de rigtige forhold for at kunne få den bedste anvendelse.

Forskellige flowmålere

Præg af de mange forhold, som er med til at afgøre hvilken flowmåler, der skal anvendes, så findes der også et stort udbud. Blandt andet kan man få en berøringsfri flowmåler, hvor man aftaster motorens omdrejninger. Modsat kan man også få en flowmåler med lokalt display, der er monteret med en touch screen. Her kan man manuelt indtaste sine forvalg ind og aftap den ønskede mængde. Den bruges ofte i tilfælde, hvor man ønsker en gentagen af en altid høj nøjagtighed.

Det er dog i alle tilfælde en fordel at alliere sig med en forhandler, der kan sit kram. Det vil sige, at man på denne måde undgår misforståelser eller fatale fejl, der kan få store konsekvenser. Man vælger i højere grad forhandlere, der har en stor viden inden for flowmålere og deres tekniske kunnen. Det skaber mange fordele for den enkelte.