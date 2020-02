Venstreprofil skifter til Radikale Venstre i Gladsaxe

Pia Skou repræsenterer for fremtiden Radikale Venstre i Gladsaxe Byråd. Foto: Kaj Bonne

Venstres spidskandidat ved sidste valg, Pia Skou, skifter parti til Det Radikale Venstre. Ifølge Pia Skou er skiftet accelereret af politisk uenighed og negativ stemning i Venstres byrådsgruppe

Af Redaktionen, redigeret

-Jeg er gået ind i politik for at skabe forandring og forbedringer til gavn for Gladsaxes borgere, og med mindre man har flertal, så realiserer man kun sin politik og mærkesager ved at trække i arbejdstøjet og samarbejde med de øvrige politiske partier – ikke ved konstant at søge konflikt”, udtaler Pia Skou. ”Jeg tog min endelige beslutning om at forlade Venstre efter det ubehagelige byrådsmøde den 29. januar, hvor flere medlemmer af Venstres byrådsgruppe kom med meget hårde udfald og grove beskyldninger mod byrådsmedlemmer fra de øvrige partier”.

Pia Skou var de borgerlige partiers største stemmesluger ved kommunalvalget i 2017 i Gladsaxe Kommune med 1342 personlige stemmer. Hun har siddet i Gladsaxe Byråd siden 2010 og har bl.a. arbejdet for at skabe sikre skoleveje ved at få etableret cykelstier og for at skabe tidssvarende idrætsfaciliteter, bl.a. en kunstgræsbane på Gladsaxe Skole. På det økonomiske område har Pia arbejdet for at få nedsat personskatten og erhvervsskatten, til gavn for borgere og de lokale virksomheder.