Weekend-åbent i caféerne

Af Michael Dorph Jensen

Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Der har været meget kritiske røster fra ældre medborgere omkring åbningstiderne for caféerne i weekenderne. Beslutningen om kun at holde én eneste café i Gladsaxe åben på henholdsvis lørdag og søndag er et sparetiltag i budgetforliget for 2020, som Enhedslisten ikke er med i.

Vi taler jo i Gladsaxe meget om social balance, lighed i sundhed, sund aldring, om det gode måltid i plejeboligerne (tidl. Seniorcentrene), forebyggelse af ensomhed blandt ældre, o. s. v.

Her spiller caféerne en vigtig rolle.

Seniorrådet har, som det mindste onde, anbefalet café åbningstider på Kildegården både lørdag og søndag, da caféen her, i kraft af sin tilgængelighed for ældre medborgere, gavner flest mennesker.

Den socialdemokratiske gruppe i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fik på udvalgsmødet i november flertal sammen med SF, DF og C for et hastigt stillet forslag om at fordele åbningstiden med lørdagen til Kildegården og søndagen til Hareskovbo. Forslaget indeholdt en kattelem om, at man efter et ½ år ville vurdere om det var positivt for brugerne. Venstre og Enhedslisten undlod at stemme.

Hareskovbo, selvejende institution, har nu valgt at holde deres café åbent både lørdag og søndag, hvor de selv betaler den ene dag.

Der er nu mildest talt social ubalance og forskel i åbningstiderne. Så hvordan skal man efter et ½ år kunne sammenligne og vurdere noget som helst omkring brugertilfredsheden. Kildegårdens café bør derfor nu genåbnes hele weekenden!