3 indretningstips, der skaber hygge

SPONSORERET INDHOLD: Den nordiske og skandinaviske indretningsstil er præget af lyse nuancer og minimalisme. Men på trods af den simple indretningsstil er danskerne kendt for begrebet hygge. Hygge er, når man er sammen med venner og familie, og samtidigt er hygge, når man sidder foran fjernsynet med en god serie eller læser en god bog. Hygge er derfor følelsen af at have det godt og være godt tilpas. Denne følelse vil vi danskere gerne have med os i alt, hvad vi laver og derfor også i vores indretning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Personlig indretning

Personlig indretning kan være med til at skabe mere hygge i hjemmet. Alt behøver ikke at være indrettet efter minimalismens kendetegn, men derimod kan farverige børnetegninger eller hjemmelavet tekrus give hjemmet personlighed og skabe et større tilhørsforhold. Vær derfor ikke bange for at vise jeres personlighed i indretningen, da anderledes og finurlige møbler ofte kan give indretningen kant og et sejt pift. Udsmyk f.eks. en hel væg med flot fototapet. Med fototapet kan du give rummet et helt nyt udtryk. Du kan f.eks. dekorere en hel væg med tapet, der ligner rustikke mursten, eller du kan dekorere væggen med en skøn solnedgang.

Skab et hyggeområde

For at bringe hyggen endnu længere ind i hjemmet, kan det være en fed ide at skabe et hyggeområde. Et område, hvor man kun skal hygge sig med hinanden. Det kunne f.eks. være et område med lyskæder, brætspil, PlayStation og Fatboys. En Fatboy er en stor sækkestol, som har et lækkert og slidstærkt design, og derudover er den utroligt lækker at sidde i. Med sækkestole kan der skabes et rigtigt hyggehjørne, hvor man ved, at man kun skal tænke på at hygge sig og dermed glemme dagens sure forpligtelser. Et hyggeområde er ideelt for en familie med mere plads, hvor børn kan have brug for at trække sig lidt væk og bare nyde at holde fri.

Kunstige LED stearinlys

Med hygge hører der for mange også stearinlys. Men stearinlys soder og er derfor i for store mængder ikke gode for mennesker. Med kunstige LED stearinlys kan du have lysene tændt hele dagen. Disse lys fås både i stagelys og bloklys og bidrager alle til hyggen. Selvom at flammen ikke er ægte, er det næsten som om, at man stadig kan se ilden danse. De kunstige LED lys er gode for både dig selv, din familie og for miljøet. Med kunstige lys sikrer du det bedste indeklima og fastholder samtidigt hyggen.