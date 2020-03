50 år i byrådet

Lars Abel argumenterer for sin sag under et valgmøde. Foto: Kaj Bonne.

De Konservatives Lars Abel har haft fingrene nede i Gladsaxes lokalpolitiske bolledej i et halvt århundrede

Af Redaktionen, redigeret

Den 1. april skulle der have været afholdt 50 års jubilæumsreception for Lars Abel i Rådhushallen. På grund af coronavirussen må det dog vente.

Lars Abel blev første gang valgt ind i Gladsaxe Byråd i 1970 for De Konservative, hvor han kom i ”lære” hos den senere konservative statsminister, Poul Schlüter, og i social- og sundhedsudvalget. – Jeg var mere skarp og firkantet, som ung KU’er, dengang. Men noget af det jeg lærte var den socialkonservative tilgang hvor man gerne vil hjælpe. Det er stadig en grundholdning jeg har, fortæller Lars Abel.

Han lærte samtidig, at hvis man skal igennem med sine synspunkter, skal man ikke være konfliktsøgende. I lokalpolitik har man nemlig en pligt til at levere løsninger, der fungerer i borgernes hverdag snarere end at klamre sig til ideologiske kæpheste. Og det der fortsat inspirerer Lars Abel, er netop kontakten med andre mennesker, fortæller han.

– Politik er min interesse og min drivkraft. Men man skal være løsningsorienteret i lokalpolitik. Og det bliver man netop rustet til, når man møder folk rundt om i byen og får afprøvet sine synspunkter. Man skal søge dialogen og kunne finde kompromiset på tværs af partierne, og det er det, jeg håber, gør mig til en god lokalpolitikker, tilføjer han.

Lars Abel siger, at han føler at han, netop i kraft af den tilgang har et medansvar for, at Gladsaxe er en god kommune. Samtidig mener han, at blandt andet coronakrisen viser at kommunerne skal have mere ansvar og flere resurser til at løse sundhedsopgaverne.

– Vi skal have et paradigmeskift, hvor vi på sundhedsområdet bliver mindre entydigt effektivitetsfikserede og mere holistiske og kvalitetsorienterede, og det vil jeg gerne være med til at arbejde for, siger han.

I de 50 år, hvor Lars Abel har deltaget i lokalpolitik i Gladsaxe, har mange ting selvfølgelig ændret sig.

– Kompleksiteten var meget mindre dengang. Samtidig stiller Folketingets stadig stigende detailstyring og centralisering også nye krav til lokalpolitikerne, hvis det nære lokale demokrati fortsat skal udvikles og ikke blot agere gummistempel for Christiansborg, mener Lars Abel. Derfor håber han også, at fremtidens lokalpolitikere får tilstrækkelig tid, fornuftige rammer og tilstrækkelig lokalt selvbestemmelse til at varetage deres opgaver.

