Åbner for lønkompensation

Virksomheder kan nu søge om midlertidig lønkompensation. Det forventes over halvdelen af dem at gøre

Af Redaktionen, redigeret

Omsætningen er faldet for to ud af tre danske virksomheder som følge af coronavirussen, og mange har oplevet et fald på over 40 procent. Især inden for oplevelsesbranchen, detailhandlen og transportsektoren. Samtidig har hver ottende virksomhed opsagt medarbejde, og over syv ud af ti har sendt medarbejdere hjem. Samtidig forventer halvdelen af virksomhederne at gøre brug af muligheden for lønkompensation.

Det konkluderer en medlemsundersøgelse, foretaget af Dansk Erhverv.

Og i dag blev der åbnet for ansøgninger til lønkompensation.

– Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, siger Erhvervsstyrelsen.

– Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn, tilføjer man.

I ordningen gives der følgende kompensation til virksomhederne: Funktionærer: 75 procent af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kroner per måned per fuldtidsansat. Ikke-funktionærer: 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner per måned per fuld-tidsansat, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.