Ældre og syge skal være påpasselige

De ældre og dem med kroniske sygdomme skal passe særligt på

Af Redaktionen, redigeret

Sundhedsstyrelsen opfordrer dem der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus (ældre – især over 80, dem med kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, kronisk lungesygdom, nedsat immunforsvar, diabetes, kræft) til blandt andet i særlig grad at overholde hygiejneråd som at vaske hænder og bruge håndsprit tit, samt at bruge handsker hvis man går ud, mindske den fysiske kontakt og undgå aktiviteter hvor man er i tæt kontakt med andre.

Fagbevægelsens ældreorganisation, Faglige Seniorer, opfordrer sine medlemmer til at holde godt øje med hinanden under corona-krisen.

Foreningen Bedre Psykiatri opfordrer dem med psykiske sygdomme til, så vidt muligt at holde fast på de daglige rutiner, forsøge at skabe nye og lad vær med at overdrive med corona-informationerne fra pressen og de sociale medier.

– Stå op på samme tid hver dag og spis morgenmad som I plejer. Planlæg og udfør forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Undgå at skærmene tager overhånd. Spis måltiderne på samme tidspunkt hver dag, foreslår man.

Og Dansk Psykologforening haste-indfører video- og telefonbehandling til borgere, da der selvfølgeligt stadig er mange der har brug for psykologhjælp.