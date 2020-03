Aktiemarkederne smittet af coronavirus

SPONSORERET INDHOLD: Coronavirussen har for alvor spredt sig til aktiemarkederne og skabt febertilstande hos de børsnoterede selskaber. Vi tager temperaturen på aktiemarkederne.

Antallet af danskere, der er smittet af coronavirus, stiger fortsat. Seneste tal viser, at der nu er 15 danskere, der er smittet, og dette tal forventes at stige yderligere i løbet af de kommende dage. Mens smitten breder sig, gør panikken det samme – ikke blot blandt befolkningen, men også på verdens aktiemarkeder. Her rasler kurserne ned, mens antallet af smittetilfælde stiger.

Hvorfor resulterer coronavirussen i kursfald?

Overordnet set er der to årsager til, at coronavirsussen smitter aktiekurserne med kursfald til følge. Den første årsag er nærliggende – når verdens fabrikshal Kina går i stå, rammer det resten af verden som en boomerang.

Det er der adskillige eksempler på; også hos danske selskaber, der er afhængige af kinesisk produktion. Det gælder bl.a. Mærsk, der tidligere har været ude at offentliggøre, at man nu forventer, at coronavirussen får indflydelse på salgstallene i det igangværende kvartal. Når Kina producerer færre varer, er der ganske enkelt også færre varer, der skal fragtes.

Konsekvenserne rammer dog ikke blot shippingbranchen, men også en lang række andre brancher. SAS har f.eks. været nødsaget til at lade deres kunder ombooke billetter til Kina uden beregning, og læg så dertil, at flyselskaberne i øjeblikket oplever en markant lavere efterspørgsel grundet virusudbruddet. Det er bestemt ikke morsomt at drive et luftfartsselskab for tiden.

Det er dog ikke kun selskabernes aktuelle problemer, der er skyld i de store fald, vi ser på aktiemarkederne i øjeblikket. Mindst lige så stor betydning har usikkerheden om fremtiden. Konsekvenserne af, at coronavirussen spreder sig yderligere og bliver til en egentlig epidemi synes uoverskuelige, og er derfor med til at skabe usikkerhed og panik – to tilstande, der fungerer som gift for aktiemarkerne.

Investorer holder vejret

Det er endnu for tidligt at forudsige hvilke konsekvenser, coronavirussen får på lang sigt, og så længe det forholder sig sådan, holder danske og internationale vejret. Nogle beholder deres positioner og ser tiden an, mens andre bruger futures til at sikre sig mod fremtiden. En future er en finansiel kontrakt, der gør det muligt for investorer at købe eller sælge en aktie på et senere tidspunkt til en forudbestemt pris. Sådanne kontrakter handles blandt andet hos Saxo. Læs mere om Saxo og futures på Saxos hjemmeside.

Uanset hvordan investorerne vælger at gribe den nuværende situation an, er det dog vigtigt, at de ikke lader panikken i samfundet og medierne sprede sig til børsgulvet. Sker det, kan coronavirussen i sidste få alvorlige konsekvenser for finansverdenen.