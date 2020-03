Alene i Coronaland

Effekterne af karantæne kan være langvarige. Men at undgå ensomhed, mens coronavirussen skaber social afstand, kræver en indsats. Foto: Kaj Bonne.

Hvordan klarer man mange uger alene, mens coronavirussen har lukket ned for selskabelighed og samvær?

Af Peter Kenworthy

De almindelige fællesskaber, som man benytter sig af – ikke mindst hvis man bor alene – er lukket ned af coronavirussen. Kortklubben, fodboldklubben og filmklubben. Familie og venner kan ikke komme på besøg. Folk holder (fornuftigt nok) afstand i supermarkedet.

Hvis man derudover er ældre og/eller har en kronisk sygdom, er man måske desuden i frivillig isolering, af frygt for at blive smittet.

Hvis man bor alene, og nu ikke har nogen at tale med i dagligdagen, ansigt til ansigt, kan man derfor nemt føle sig isoleret. En isolation som kan tære hårdt på det mentale helbred.

Mennesker er sociale væsener, og undersøgelser viser, at de af os, der kommer i karantæne eller havner i en anden form for isolation, ofte får ondt i psyken.

– De fleste undersøgelser viser negative psykologiske effekter [ved karantæne], inklusive posttraumatiske stresssymptomer, forvirring, kedsomhed, utilstrækkelige forsyninger, utilstrækkelig information, økonomiske tab og stigmatisering, skriver forskerne bag et nyt studie af effekterne af karantæne i det britiske videnskabelige tidsskrift, The Lancet.

Effekterne kan være langvarige – udover karantæneperioden – og de potentielle fordele ved masse-karantæne bør vurderes i forhold til de mulige psykologiske omkostninger, tilføjer forskerne.

Brug for social kontakt

Formanden for Ældre Sagen Gladsaxe, Lise Vork, er selv i karantæne, fordi hendes svigersøn var smittet med coronavirussen og hendes datter sidenhen har lagt sig. Hendes dagligdag foregår for tiden derfor mest på nettet og over telefonen, hvor hun førhen havde mange sociale kontakter, fortæller hun.

– Et stort problem er ængstelse og reaktioner på isolation. Mange har svært ved at strukturere dagligdagen og mange har svært ved at købe ind. De bliver apatiske. Mange er alene og har måske ikke noget stort netværk – og ældreplejen er under pres, fortæller Lise Vork.

Men ikke alle er digitale. Hun ringer til alle, hun kan komme i tanker om, og en del ringer til hende, tilføjer Lise Vork.

– Der er hårdt brug for social kontakt. Ældre Sagen har derfor oprettet Ældretelefonen som en mulighed for at ringe eller blive ringet op af et medmenneske, fortæller Lise Vork.

Man kan få eller blive telefonven gennem Ældretelefonen – man tilmelder sig online på aeldresagen.dk/aeldretelefonen eller på telefon 8282 0300.

Undgå ensomhed

Der er nemlig – trods alt – forskellige ting vi kan gøre – både for selv at undgå en følelse af ensomhed, og for at hjælpe andre.

Man kan huske at smile og hilse på ens medmennesker, når man møder dem på gaden eller i supermarkedet (på behørig afstand, naturligvis). Man kan køre forbi og stille en blomst, en pose boller, et blad eller en æske chokolade til dem der bor alene eller ikke selv kan gå ud.

Danmarks Almene Boliger henstiller til, at man hjælper sin nabo igennem corona-krisen. Blandt andet gennem en frivillig nabo-indsats, hvor man hjælper eventuelt svækkede medbeboere med at købe ind, hente medicin på apoteket, gå ned med skraldet eller andre dagligdags ting, som coronavirussen har besværliggjort.

Desuden kan man, som Lise Vork foreslår, mødes online, blandt andet over Facetime, Skype, på Facebook eller på telefonen. Eller sende billeder eller videoklip til hinanden over mail eller apps som Viber og Whats App.

Man kan derudover bruge eReolen.dk til at låne e-bøger via biblioteket eller eblad.org til at læse de blade som du plejer at købe i kiosken. Og så kan vi allesammen være med til at planlægge en fest i boligforeningen, på vejen eller i opgangen, når nu vi alle sammen bliver sluppet fri igen.

Hvis du har gode idéer til, hvordan man undgår at blive ensom under coronakrisen, hvis man bor alene, kan du skrive til os på red@gladsaxebladet.dk