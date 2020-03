Alle fik smil på læben til Store Gyngedag

Til stor glæde for Ida Lykke Bang (tv) og Guy Rubaudo var der fuld gang i børnene til Store Gyngedag. Foto: Kaj Bonne

I alt otte klasser fra Grønnemose Skole og Mørkhøj Skole havde en fest, da der blev inviteret til ”Spring, hop og leg - Store Gyngedag”, som naturligvis fandt sted i Gyngemosehallen onsdag i sidste uge

Af Henrik Hvillum

GIF Gymnastik og Gladsaxe Kommunes sportsudvalg havde taget initiativ til at give eleverne i henholdsvis anden og sjette klasse en skoledag ud over det sædvanlige. Her blev leget, hoppet, sprunget, samarbejdet og prøvet grænser af til den store guldmedalje. Det dybereliggende formål med Store Gyngedag var, at eleverne naturligvis skulle få motioneret, men samtidig lære sig selv bedre at kende og få udforsket deres egen motorik.

– Temaet for dagen er ”fællesskab”. Vi har inviteret både anden og sjette klasse til at være her på samme tid. De skal lære at tage hensyn til hinanden, men de skal også lære at få flyttet nogle personlige grænser. Nogle af især de generte piger skal virkelig overvinde sig selv ved nogle af øvelserne, men det er helt vildt, hvad der sker her i hallen på to timer, når vi først er kommet i gang. Alle får smil på læben, uanset om man er tyk eller tynd, eller om man er øvet eller nybegynder. Alle får en succesoplevelse, fortæller Ida Lykke Bang, projekt- og integrationsmedarbejder i GIF Gymnastik, med smittende begejstring.

Store Gyngedag er et fantastisk tilbud

Gladsaxe Kommune var som nævnt ligeledes inde over Store Gyngedag. Det lever nemlig fuld ud op til samtlige sportsudvalgets læringsmål og aktiviteter. Det handler om fællesskab, at kunne indordne sig og deltage i et stort arrangement, hvor man skal kunne være sammen med mange mennesker på én gang.

– For os i sportsudvalget er det et fantastisk tilbud vi kan give til skolerne, og oven i købet i nogle perfekte rammer. Det er svært IKKE at få lyst til at ”jerne” rundt i hallen, når man kommer herind. Vi har et glimrende samarbejde med GIF Gymnastik, som jo er de professionelle i denne sammenhæng. Vi kan de pædagogiske ting, og GIF kan gymnastikken, og de to ting i forening gør, at vi kan lave et fint arrangement som dette, supplerer Guy Rubaudo, pædagogisk konsulent i børne- og kulturforvaltningen i Gladsaxe kommune.

Som neutral observatør var det svært ikke at blive grebet af de unge elevers entusiasme og gå-på-mod. Mon ikke madpakken smagte ekstra godt efter de to timers aktiviteter i Gyngemosehallen?