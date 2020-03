Bedemand med diplom

Lotte Søgaard med sit nyerhvervede diplom. Foto: Privat

Bedemand Lotte Søgaard har netop gennemført en diplomuddannelse

Af Redaktionen, redigeret

Brancheforeningen Danske Bedemænd har siden 1979 uddannet mere end 500 bedemænd i Danmark. For at være medlem af Danske Bedemænd skal man gennemføre en grundlæggende bedemandsuddannelse, og hvis man gerne vil videreuddanne sig, har man mulighed for at tage en diplomuddannelse og det har bedemand Lotte Søgaard fra Bispebjerg og Herlev Begravelsesforretning netop gjort.

På diplomuddannelsen får deltagerne en videregående indsigt i psykologi, kommunikation og håndtering af den svære samtale, de mange aspekter i forsikrings- og pensionsforhold, og lærer mere om virksomhedsledelse.

Arbejdsmiljøet er på grund af corona-virus-situationen lige nu højaktuelt og derfor er det også et vigtigt led i uddannelsen, at bedemænd har et dybere kendskab til beskyttelsesudstyr for at beskytte sig selv og de ansatte i bedemandsforretningerne.