Bliv hjemme hvis du har corona-symptomer

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle danskere til at blive hjemme hvis man får symptomer på coronavirus, samt ringe til læge, lægevagt eller på 1813 hvis man får alvorlige symptomer på sygdommen

Af Redaktionen, redigeret

Sundhedsstyrelsen sendte i går et brev ud til alle danskere over 15 år, via e-boks.

I brevet opfordrede Sundstyrelsen blandt andet til, at hvis man får symptomer på coronavirus skal man straks gå hjem og bliver hjemme, undgå tæt kontakt med andre, holde afstand i husstanden og gøre hyppigt rent – især på toilet, bad og køkken. Man skal desuden holde sig helt væk fra ældre mennesker, spædbørn og kronisk syge.

Symptomerne på coronavirus er ”til at begynde med ondt i halsen, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Det ligner influenza og almindelige luftvejsinfektioner og kræver sjældent, at man har brug for behandling i sundhedsvæsenet”.

Man anses ifølge Sundhedsstyrelsen som smittefri 48 timer efter at symptomerne er stoppet. Styrelsen opfordrer dog til, at man hellere skal blive hjemme en dag for eget, hvis man er i tvivl.

Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer, er ikke typiske tegn på coronavirus.

Man skal ringe til sin læge, til lægevagten eller 1813, hvis man oplever alvorlige symptomer som smerter, feber og vejrtrækningsbesvær.

– Forældre skal kontakte læge, hvis barnet får vejrtrækningsbesvær fx hurtig/ overfladisk vejrtrækning, bliver sløvt, apatisk, slapt eller fraværende, får kølig, bleg eller blålig hud eller har påfaldende kolde hænder og fødder. Hos et spædbarn skal forældre være særligt opmærksomme på synligt besvær med at trække vejret, hoste, hurtig eller udsættende vejrtrækning, påvirket almentilstand fx slaphed/ træthed, irritabilitet, manglende suttelyst, tiltagende gylpetendens og tørre bleer, eller hvis temperaturen er >37,5 eller <36,0 målt i endetarmen, tilføjer Sundhedsstyrelsen i brevet.

Sundhedsstyrelsens generelle råd til alle er:

Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre. Følg rådene om håndvask og håndsprit, vis hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale aktiviteter.

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask. Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.

Du kan hjælpe Statens Serum Institut med at overvåge coronavirus og influenza, ved at tilmelde dig det såkaldte ”influmeter”.

Du kan altid finde nyeste information på sst.dk/corona og coronasmitte.dk.