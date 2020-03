Borgerrådgiver giver råd til kommunen

Borgerrådgiver Preben Rohde. Foto: Kaj Bonne.

Preben Rohde har flere anbefalinger til Gladsaxe Kommune i sin årsberetning. Især om jobcentret

Af Redaktionen, redigeret

I 2019 fik borgerrådgiver Preben Rohde 469 henvendelser fra borgere i Gladsaxe Kommune – en stigning på næsten syv procent i forhold til 2018. 79 af henvendelserne har givet anledning til en nærmere sagsbehandling.

De fleste henvendelser vedrører jobcentret.

Henvendelserne var især fra borgere, der ifølge Rohdes rapport ”oplever, at der ikke er fremdrift i forhold til deres situation og efterlyser videre tiltag og afklaring”.

På baggrund af disse henvendelser, anbefaler Preben Rohde blandt andet at jobcentret forbedrer muligheden for telefonisk kontakt, at selvbetjeningsløsningerne gøres nemmere at bruge, samt at man er parate til at undskylde forkert og mangelfuld sagsbehandling.

Han anbefaler også at der er fastere retningslinjer for samarbejdet mellem skole, Familieafdelingen og PPR i sager om længerevarende skolevægring.

Ligesom i sin 2018-rapport, anbefaler han desuden en bedre kvalitetskontrol af afgørelser, der sendes videre til Ankestyrelsen, så det i højere grad sikres, at afgørelsen er i overensstemmelse med gældende lovregler og praksis.

– Det har været et travlt år og der har været en konstruktiv dialog med forvaltningen gennem året om at rette op på sagsbehandlingen i de situationer, hvor den af en eller anden grund ikke har været god nok, fortæller Preben Rohde.

Preben Rohde er jurist, og startede som borgerrådgiver i 2016. Hans opgave er at styrke borgernes retssikkerhed, sikre god dialog om borgernes sager og løbende forbedre sagsgangene i forbindelse med klager. Han refererer direkte til Gladsaxe Byråd, og er derfor uafhængig af Gladsaxe Kommunes forvaltninger. pk