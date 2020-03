Byggeboom med måde

Regeringen har fjernet det såkaldte anlægsloft for i år

Af Redaktionen, redigeret

– Regeringen vil ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020, skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), betyder dette dog ikke, at man bare kan eller vil bygge løs.

– Det vil være de mindre opgaver, som kan gøres færdige i år, som vi kigger på. Blandt andet den planlagte vedligeholdelse, som vi kan fremrykke fra 2021 – for eksempel malearbejde på dagtilbud, skoler og biblioteker, tilføjer borgmesteren.

Anlægsloftet er det beløb som landets kommuner samlet set må bruge på blandt andet renovering og byggeri. pk