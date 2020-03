Computerens fordel både i privaten og erhverv

SPONSORERET INDHOLD: Elektronik er at finde alle steder i dag og bruges af alle mennesker. Den er nærmest blevet en nødvendighed både i privaten og erhverv. Det kan betragtes som både godt og skidt. For eksempel skal du bruge elektronik til at klare selv nogle af de simpleste opgaver som at tjekke din post.

Men elektronikken har helt bestemt også sine fordele. Den gør os i stand til at kunne kommunikere meget mere frit med andre mennesker og har øget vores mulighed for at komme i kontakt med hinanden. Hos erhverv er elektronikken også gået hen og blevet en kæmpe hjælp, det gælder både ved de små og store virksomheder. Computerne kan bruges til at køre programmer, der er nødvendige for, at du kan udføre dit arbejde. Det kunne for eksempel være et tegne program. Men de kan også udnyttes til at holde møder med folk, der ikke befinder sig samme sted som dig. Det er for eksempel meget udbredt at holde skypemøder.

Hvorfor behøver det ikke være dyrt?

Det behøver ikke altid at skulle betragtes som en dyr fornøjelse at skulle ud og købe en ny computer, heller ikke hvis det er til dit firma, så regningen kommer til at lyde på mange computere. Det skyldes nemlig, at der er mulighed for at købe en brugt PC. Ved at købe en brugt computer, kan du spare en masse penge i forhold til, hvis du skulle investere i en helt ny.

Samtidig har du stadig mulighed for at spare momsen, hvis du køber ind til dit firma, ligesom du har, hvis du havde købt nye computere, altså sparer du blot endnu flere penge. På trods af at der er tale om brugte computere, har du også stadig mulighed for at købe flere ens computere, så du ikke bliver nødt til at købe 10 forskellige slags til dine medarbejdere.