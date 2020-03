Coronavirus-tiltag i store dele af Gladsaxe

Mange er i gang med at hamstre i butikkerne. Men jo mere man gør det, jo mindre er der til andre. Og så var der masser af mælk og toiletpapir i flere af Gladsaxes butikker til morgen. Der er nok til os alle sammen, fortalte erhvervsminister Simon Kollerup på et pressemøde. Foto: Peter Kenworthy

Husk at vaske hænder, holde børnene hjemme fra skole og daginstitution fra senest på mandag, arbejd så vidt muligt hjemmefra og lade være med at hamstre

Af Peter Kenworthy

I går fortalte statsminister Mette Frederiksen, at store dele af Danmark bliver lukket ned – blandt andet uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner, ligesom offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, bliver sendt hjem – foreløbig i to uger. Alle private arbejdsgivere opfordres desuden til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra.

Kommunerne skal desuden etablere nødpasning, fortæller regeringen.

Og så gik folk ellers på Aula, som gik ned, og i butikkerne for at købe mel og toiletpapir, selvom der stadig var fint med begge dele i flere butikker i Gladsaxe her til morgen. Og selvom store indkøb af bestemte varer sikrer, at mange andre ikke har mulighed for at købe disse.

Der var meget få børn i skole i Gladsaxes skoler generelt, og Bagsværd Skole og Gladsaxe Gymnasium var lukket helt ned. Samtidig blev alt fra bibliotekerne, Telefonfabrikken, spillestedet Richter, beboerhuset i Værebro park, kirkekoncerter, skolemusicals, spejdermøder og fodboldstævner til gymnastikkonkurrencer, borgermøder, Ældre Sagens søndagscafé, Gladsaxe Musikpris og rollespil på GXU lukket ned eller aflyst.

Desuden fortæller Divisionforeningen i en pressemeddelelse, at der hverken skal spilles fodbold i Superligaen, 1. division eller 2. division i de næste to uger – og dermed også på Gladsaxe Stadion, hvilket AB Gladsaxe bekræfter.

Gladsaxe Kommune fortæller at man følger myndighedernes retningslinjer, at man har en sundhedsberedskabsgruppe som er indkaldt, samt at man er ved at afklare situationen.

Regionerne og Herlev Hospital anbefaler, at pårørende til patienter på sygehusene minimerer deres besøg, og der er begrænsninger på passagerantal, ekstra rengøring og håndsprit i busserne. Transport- og Boligministeriet opfordrer desuden rejsende til, om muligt, at gå eller tage cyklen, hvis man ikke skal så langt, samt at rejse uden for myldretiden, eller slet ikke, hvas man tror man er smittet med coronavirus.

For at beskytte sig selv og andre mod smitte, anbefaler Sundhedsstyrelsen og andre instanser at man vasker hænder tit eller bruger håndsprit, hoster og nyser i ærmet, husker rengøringen, undgår kindkys, kram og håndtryk, samt kontakt med mennesker med symptomer på forkølelse og luftvejsinfektion.

Og ellers følge udenrigsministeriets anbefalinger, der fraråder rejser til lande – eller dele af lande – som Kina, Italien, Iran, Sydkorea og Østrig, samt at man er ekstra forsigtig, når man rejser i resten af verden.

Regeringen undersøger muligheden for at indføre yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark.

Der er varer nok til os allesammen

– Vi skal alle sammen handle ind, og det kan vi også kunne blive ved med at gøre. Meldingen fra butikkerne er helt klar – butikkerne holder åbent, helt som sædvanlig. Der er varer på lager, og lastbilerne kører som de plejer, med nye varer. Der er nok til os alle sammen, fortalte erhvervsminister Simon Kollerup (A) på et pressemøde om situationen i detailhandlen, tidligere på dagen.

Fødevarestyrelsen fortæller, at der udstedes forbud mod at restauranter og caféer samler flere end 100 personer, så snart en hastelovgivning træder i kraft, samt at der heller ikke under private former samles flere end 100 personer indendørs.

Styrelsen anbefaler at man følger Sundhedsstyrelsens hygiejneråd, men fortæller at man får en del spørgsmål fra bekymrede borgere, butikker og virksomheder.

– Coronavirus smitter ikke gennem mad, men via dråber fra host og nys fra smittede personer … det er meget lidt sandsynligt, at Coronavirus smitter gennem mad, skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Og hvis du tror du er smittet – symptomerne er feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, og kan ses i op til 14 dage – skal du blive hjemme og ringe til din læge eller til 1813.

Læs mere og hold dig opdateret på sst.dk/corona og um.dk