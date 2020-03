De to ”dronninger” gjorde forskellen…

På Søborg Apotek er der opsat plexiglasskærme for at beskytte medarbejderne mod corna-smitte. Foto: Kaj Bonne

Færre kunder i Meny, som handler lidt mere, en regulær lukning, stolthed over at bo i Danmark og en apoteker med styr på både ansatte og kunder. Sådan ser situationen ud hos nogle af de mange handlende i Gladsaxe, som på hver sin måde er berørte af coronakrisen

Af Henrik Hvillum

Alle mennesker skal jo have mad, men hos Meny i Bagsværd har situationen alligevel ”normaliseret” sig inden for de helt ekstraordinære rammer. Folk viser hensyn, holder afstand, undlader så vidt muligt at betale med kontanter osv.

Der er også opsat streger i gulvet, så man ikke kommer for tæt på hinanden, når man står i kø. Og generelt har folk hørt budskabet om, at der er nok til alle, så man ikke behøver at hamstre.

– Det kan da godt være at man køber fire pakker rugbrød i stedet for tre, og det skal vi også nok levere, men generelt tager folk det roligt, og da mange jo er hjemme fra arbejde, er de også gode til at handle jævnt fordelt på hele dagen, siger købmand Steen Johansson, Meny.

Folk tager hensyn

En anden branche i ”vækst” under coronakrisen er naturligvis apotekerne, og her er der også kommet ro på, når folk henvender sig. Kunderne viser samfundssind ved at stå i kø uden for bygningerne, og fra apotekets side har man via en række tiltag mindsket risikoen for de ansatte, som ellers i sagens natur var mere eksponerede for smitte end mange andre mennesker.

– Vi passer godt på hinanden, fordi vi jo har en yderst vigtig funktion. Derfor har vi opsat skærme, så medarbejderne er afskærmede fra bogerne. De bærer handsker og sørger for at holde et meget højt hygiejneniveau, f.eks. ved at vaske og afspritte hænderne, hvis de har været i kontakt med kontanter, fortæller apoteker Claude Lützen, Søborg og Buddinge Apotek.

Knap så godt går det i detailhandlen, hvor en rundringning til Rasmus Wibroe hos Kop & Kande i Buddinge og Jesper Christensen hos Din Tøjmand i Bagsværd afslører, at der er ”closed for business”. Butikkerne må dreje nøglen om, forhåbentlig midertidigt, fordi folk hverken går udenfor eller har penge til at købe varer.

– Det var som om alvoren i situationen gik op for folk, da de ”to dronninger” (statsminister Mette Frederiksen og Dronning Margrethe – red.) havde holdt deres taler. Folk bliver hjemme, og alt lukker ned lige nu. Men vi kan være stolte af at være danskere i sådan en situation. Vi skal nok komme igen, også Din Tøjmand, fastslår Jesper Christensen.