Den fikser vi

RepairCafé Gladsaxe fikser lynlåse på bukser, computere, båndoptagere og – som på billedet – en gammel søjleboremaskine, hvilket både er godt for klimaet og pengepungen. Foto: Kaj Bonne.

Non-profit-initiativet RepairCafé Gladsaxe reparerer alt fra lynlåse til båndoptagere

Af Peter Kenworthy

Der står ledningsmålere, loddekolber, computere, strygejern, symaskiner, værktøjskasser, skruetrækkere og spraydåser rundt omkring på bordene, tirsdag i sidste uge på Café Drop Inn i Telefonfabrikken.

RepairCafé Gladsaxes kyndige reparatører er nemlig i fuld gang med at hjælpe hr. og fru Gladsaxe med at få fikset en båndoptager, et tastatur, et par lynlåse og en søjleboremaskine. Computeren er ved at få et par drivere installeret.

Ny drivrem til båndoptageren

Båndoptageren er cirka 30 år gammel og Anne har arvet den af sine forældre.

– Jeg kan godt lide de gamle ting, i hvert fald når de virker. Man kan næsten ikke få den slags mere, fortæller hun.

Søren, der er gammel fysiklærer, har skilt båndoptageren ad og prøver at finde fejlen. Pludselig får han Maxell-båndet til at køre, omend ikke helt i det rigtige tempo. Det er drivremmen den er gal med, fortæller han til Anne.

– De fleste mekaniske ting kan man reparere. Meningen med caféen er at vi hjælper folk til selv at kunne klare det. En slags hjælp til selvhjælp. Vi skal have ændret folks holdning, så de, i stedet for at smide tingene ud, får det repareret, fortæller Søren. Imens finder Henning en hjemmeside, hvor man kan købe en drivrem der passer til Annes båndoptager.

– Dybest set skal vi væk fra brug-og-smid-væk-kulturen. Det er derfor vi sidder her allesammen, ud over at det er utroligt hyggeligt, tilføjer han.

Kan redde familiebillederne

En ung mand har et tastatur med, hvor mellemrumstasten ”hænger” og ikke virker ordentligt. Just, der til dagligt arbejder som ingeniør for en stor amerikansk IT-koncern, piller tasten af, roder lidt med den, og kommer frem til at den har brug for noget spraysilikone.

Efterfølgende går han i gang med at installere nogle drivere på en ældre herres computer. Han kan også redde data og familiebillederne fra gamle computere der er gået i stykker, fortæller Just. Man skal bare huske en USB, og hvis man ikke har en eller ved hvad det er, kan man købe en DVD af ham hvor billederne kan være på for en femmer.

En af de vigtige grunde til, at han hjælper til i caféen er at han vil være med til at holde liv i folks ting, fortæller Just.

– Jeg er irriteret over at producenterne laver ting med indbygget levetid, som telefoner som man ikke kan opdatere mere efter et par år. Det irriterer mig grænseløst, tilføjer han.

Fikser lynlåse og søjleboremaskine

Jane sidder ved symaskinen og reparerer et par lynlåse. Mange kommer også og får lagt bukser op, for det er der ikke mange steder der gør længere, fortæller hun.

– Jeg viser hvordan man gør det. Der kommer mange ældre mænd som ikke har styr på det, siger hun, og trækker lidt på smilebåndet.

Lige i nærheden står Ib og ordner en lidt rusten søjleboremaskine. Han er elektriker.

– Vi klarede det med en gang olie, og så kører den igen. Nu kan den bruges lidt endnu, fortæller han.

Gunnar, som ejer maskinen, er godt tilfreds og går glad derfra, fortæller han.

Ulrika står ved et bord nær udgangen og kigger på den foreløbige liste over dagens reparationer, som RepairCafé Gladsaxe fører. De har fået fikset det meste indtil videre, fortæller hun, med et smil.

Stigende forbrug

Selvom RepairCaféer skyder op over hele landet, er der et stykke vej igen før vores forbrugsvaner rammer det fortærskede begreb ”bæredygtigt”. Ikke mindst fordi billige varer, dyre reparationer og flere penge mellem hænderne for mange har gjort at reparationslysten har været dalende.

Ifølge Danmarks Statistik er danskernes forbrug af blandt andet tøj og mobiltelefoner, og generelt, støt stigende. Flere og flere danskere ejer forbrugsgoder som vaskemaskiner, mikrobølgeovne og smartphones, og ifølge forbrugertillidsindikatoren mener en stigende antal danskere, at det er fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder som fjernsyn og opvaskemaskiner, i stedet for at vente.

Samtidig er genbrugstrenden for opadgående. Ifølge Genbrugsindekset 2019, havde syv ud af ti danskere købt brugt sidste år, en stigning fra lidt over halvdelen i 2017. De mest populære genbrugsvarer er, ifølge indekset, møbler, tøj og elektronik.

FAKTA

RepairCafé er en non-profit forening der kom til Danmark i 2013, inspireret af et hollandsk koncept. Foreningens formål er at reducere mængden af affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om grøn omstilling, og dermed være med til at mindske klimapåvirkningen.