DF holdt generalforsamling

Dansk Folkepartis nye bestyrelse fra venstre siddende: Kristian Niebuhr, Susanne Damsgaard. Fra venstre stående: Carsten Thrane, Amina Sardar, Klaus Kjær, Flemming Albrechtsen, Bonett Trusell, Gitte Greve Larsen (2. suppleant Patricia Damsgaard kunne ikke være til stede). Foto: Privat.

Dansk Folkeparti Gladsaxe afholdt ordinær generalforsamling efter en gang stegt flæsk med persillesovs

Af Redaktionen, redigeret

I sin beretning takkede Kristian Niebuhr for det gode samarbejde medlemmerne, bestyrelsen og byrådsmedlemmerne imellem, og tilføjede at han så frem til et fortsat godt samarbejde i bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev det besluttet at udvide bestyrelsen med to medlemmer, så bestyrelsen nu har i alt syv medlemmer.

Dansk Folkeparti Gladsaxes bestyrelse består nu af: Kristian Niebuhr (formand), Susanne Damsgaard (næstformand), Gitte Greve Larsen, Amina Sardar, Bonett Trusell, Carsten Thrane, og Klaus Kjær. 1.suppleant er Flemming Albrechtsen og 2. suppleant Patricia Damsgaard.