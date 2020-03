Du kan jo altid læse en bog…

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bibliotekerne har lukket for det fysiske udlån, men man kan stadig låne eBøger, se film på Filmstriben og læse udenlandske aviser på Pressreader på bibliotekets hjemmeside

Hvad gør man så for tiden, når man søger læsestof?

Tja, enten kan men smutte hen i den lokale boghandler, så længe den er åben, (gen)læse sine egne bøger, eller tjekke eReolen ud på gladbib.dk. Her kan du låne eBøger og lydbøger, herunder masser af bøger til børnene og lydbøger på andre sprog end dansk.

Hvis man vil filosofere lidt over kærlighed og kaos i coronaens tid, samtidig med at man får styr på nogle af klassikerne, kan du blandt andet låne Pesten.

Her beskriver Albert Camus, meget apropos, hvordan mennesket altid er overrasket over ankomsten af dødelige sygdomme, og at vi samtidig lider under en modvilje over at se sådanne farlige sygdommes kendsgerninger i øjnene.

Eller Herman Hesses Steppeulven, hvori han opfordrer til at leve i nuet.

– Den, der sådan forstod at leve i øjeblikket, så nutidigt, og som så venligt-omhyggeligt forstod at sætte pris på hver eneste lille blomst ved vejen, på hvert eneste lille legende øjebliks værdi, den kan livet ikke gøre noget, pointerer han.

Den japanske forfatter, Haruki Murakami, som også ligger på eReoloen, synes at være enig.

– Jo længere frem man ønsker at se, jo mere generelt bliver det hele … alt er både kompliceret og banalt. Dét er den grundlæggende regel, der styrer verden, skriver han i Trækopfuglens krønike.

Man kan også vælge at læse Aldous Huxleys dystopiske Fagre nye verden, hvor verdensstatens motto er fællesskab, identitet og stabilitet, og hvor arbejde og fritidssysler, og ikke læsning og tankevirksomhed, er i højsædet.

Og hvis man føler sin frihed indskrænket for tiden, kan man med held læse George Orwells 1984, hvor selve frihedskonceptet på en og samme tid er bandlyst og utænkeligt, og hvor de fleste mennesker foretrækker lykke frem for frihed.

Man kan endog låne flere bøger af den kenyanske forfatter, Ngugi wa Thiong’o. Han skriver i sin fængselsdagbog (som i øvrigt blev skrevet på toiletpapir), at livet er lig med håb, og at håbet om en bedre morgendag er det der gør os til mennesker.

Og hvis du ikke er til bøger, kan du klikke ind på Filmstriben og se en dokumentar om polioepidemien, en film om Gasolin eller børnefilmen Vitello bygger en monsterfælde.

Eller på Pressreader, hvis du vil læse udenlandske aviser.

Tjek det hele ud på gladbib.dk/netmedier og gladbib.dk/e-materialer/pressreader

