Efterforsker mistænkeligt dødsfald

Københavns Vestegns Politi har siden i nat efterforsket et mistænkeligt dødsfald i Søborg

Af Redaktionen, redigeret

Klokken 0030 i nat blev Københavns Vestegns Politi tilkaldt til en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg, hvor en 24-årig mand var afgået ved døden. Dødsfaldet var mistænkeligt og siden har politiet efterforsket sagen, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Politiet tilføjer, at man ikke kan udelukke, at der er forbindelse mellem sagen om det mistænkelige dødsfald og et skyderi tidligere fredag aften i Brønshøj. Dette undersøges nu sammen med Københavns Politi.

Opdatering:

Københavns Vestegns Politi fortæller, at to personer der var i lejligheden er blevet afhørt, men at man ikke har vurderet, at der er grundlag for at fremstille dem, og at de derfor er blevet løsladt.