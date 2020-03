En bamse i vinduet

Foto: Peter Kenworthy

Børn og andre barnlige sjæle er begyndt at sætte bamser og plysdyr i vinduerne – så kan andre børn gå på bamsejagt

Af En bamse i et vindue i et hus i Søborg.

Trenden med at sætte bamser i vinduet, nu hvor coronakrisen har lukket ned for mange andre udskejelser og socialt samvær for børnene, startede ifølge Time Magazine i Tennessee, hvor børnene går rundt i nabolaget, nogle af dem iført safariudstyr og kikkerter.

Idéen har nu spredt sig til andre lande gennem sociale medier – herunder Danmark. Idéen er at nabolagets familier kan få lidt frisk luft mens de går på ”bamsejagt”, og på denne måde interagere med andre i nabolaget, selv om man skal holde afstand.