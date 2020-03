Gladsaxe Kommune giver erhvervslivet en hjælpende hånd ved at fremrykke betalingen af regninger til leverandører

Af Redaktionen, redigeret

– For det første vil vi forsøge at holde gang i de bygge- og anlægsprojekter, vi allerede har i gang, men på en måde, så håndværkerne ikke har kontakt til vores svage borgere. For det andet vil vi forsøge at få fremskyndet planlagte bygge- og vedligeholdelsesprojekter, som egentlig skulle have været i gang senere. Og for det tredje så undersøger vi, om der er nogle mangler i de skoler og daginstitutioner, som nu står tomme, så vi kan få ordnet det, til gavn for både vores borgere og virksomheder, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

– Den indflydelse, det har på økonomien, når samfundet går i stå på grund af corona-virus, har store økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Og især de mindre virksomheder er udsatte, fordi de er mere følsomme over for, når ordrerne udebliver i en periode. Derfor mener vi, at vi som kommune har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe vores virksomheder til at klare sig igennem krisen. Og vi opfordrer andre kommuner og regioner til at gøre det samme, tilføjer borgmesteren.

Gladsaxe Kommune køber hvert år ind for cirka 1,6 milliarder kroner. Nu og her betyder tiltaget, at Gladsaxe Kommune kan sende godt 40 millioner kroner hurtigt ud til kommunens leverandører, som kommunen normalt først ville betale inden 30 dage, fortæller Gladsaxe Kommune.