Er det en fugl? Nej, det er et flyvende superbarn!

SPONSORERET INDHOLD: Man fanger hurtigt sig selv siddende med åben mund i forbløffelse over hvad de dygtige gymnaster fra Flying Superkids kan. En ting er sikkert, de er ikke kommet sovende til det!

Af SPONSORERET INDHOLD

Flying Superkids er nemlig eliteholdet fra Gymnastikgården i Tilst og her kræver det sin mand eller kvinde at følge med også selvom man kun er et barn. Det er nemlig kun de aller dygtigste der kan være med på dette niveau. For bare at have en chance for at komme på holdet, kræver det timevis af træning og masser af talent.

Det kan være rigtig hårdt at følge med, men når først det berømte røde telt er sat op og scenelysene tændt, glemmer børnene hurtigt deres hårde arbejde. De får nemlig lov til at gøre det, de elsker aller mest nemlig at lave gymnastik og optræde.

Så er alt det hårde arbejde pludselig det hele værd. Publikum måber over de farlige, men flotte spring, der udføres med stor sikkerhed af de unge gymnaster, Ligeledes klapper de højt og taktfast når koregrafien bare lykkedes og alle børnene fra Flying Superkids rammer de rette bevægelser fuldstændig synkront.

Hvor kan man se mere til de flyvende superbørn?

Snart kan du også finde Lars Godbersen Flying Superkids på Netflix og rundt omkring i verden på forskellige TV-kanaler. De seje superbørn er nemlig ved at optage deres show, som de blandt andet gennem Netflix skal promovere til hele verden. Gymnasterne i Flying Superkids er nemlig noget ganske særligt og det har omverdenen nu også i højere grad fået øjnene op for.

Siden holdet begyndte at turnere for første gang i 1967, har holdet besøgt ikke mindre end 38 lande rundt omkring i hele verden. Ude i verden laver de fantastiske gymnaster show i verdensklasse med mange, mange tilskuere. Derfor er det også lidt noget andet for dem, når de kommer hjem til Danmark og de lidt mindre shows. Dog er de små shows ikke at kimse ad, mener Lars Godbersen, her kommer der nemlig en helt særlig kontakt mellem gymnaster og publikum.

Denne særlige kontakt er med til at gøre oplevelsen helt speciel og publikum bliver nærmest en del af showet. Selvom gymnasterne selvfølgelig elsker at lave de helt store shows, betyder forbindelsen til publikum ved de små shows alverden. Det er med til at gøre det til en helt anden oplevelse. Med andre ord, de små shows er en mindeværdig oplevelse for både publikum og de seje børn fra Flying Superkids.