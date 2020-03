Et godt år

Der var et godt fremmøde til årsmøde i Dagli Brugsen Mørkhøj. Foto: Kaj Bonne.

En tilfreds formand for Dagli Brugsen Mørkhøj bød 60 veloplagte medlemmer velkommen til årsmøde

Af Redaktionen, redigeret

Der har igen været medlemsfremgang, fortalte formand Jens Lindblom, som også berettede om det nye Scan og Betal-system, som skal være en vigtig del fremtiden i butikken, for dem som vil slippe for eventuel ventetid ved kassen.

Formanden kom også ind på butikkens deltagelse i Mørkhøjdagen sidste år, og at man planlægger også at deltage i 2020.

I august fik butikken ny uddeler, Simon Jensen. Han benyttede lejligheden til at fortælle om sit tidligere virke i Coop, og om hvordan det har været et godt år for butikken.

Der var genvalg til næstformand Henrik W. Pedersen og bestyrelsesmedlemmerne Thomas Pedersen og Jim Nielsen. Årsmødet sluttede med mad og smagsprøver på den nye Mørkhøjvin.