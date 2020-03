Film og fødselsdag

Der var Ken Loach-film i Bibliografen, i forbindelse med Enhedslistens fødselsdag. Foto: Privat.

Enhedslisten inviterede på film og oplæg om arbejdsforhold

Af Redaktionen, redigeret

Omkring 100 borgere havde taget imod Enhedslistens invitation om at markere partiets 31 års fødselsdag med film i Bibliografen fredag. Der blev vist ”Sorry We Missed You” af den britiske instruktør Ken Loach med efterfølgende oplæg og debat. Filmen viser, ifølge Enhedslisten Gladsaxe, hvordan virksomheder byder arbejderne urimelige vilkår ved at gøre dem til selvstændige.

Caja Bruhn fra 3F København kunne efterfølgende fortælle, at der også i Danmark er virksomheder, der benytter lignende metoder til at underminere ordentlige arbejdsforhold. Budtjenesten WOLT er én af disse virksomheder, og et bud fra WOLT kunne supplere med sine egne oplevelser, tilføjer Enhedslisten.