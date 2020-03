Flere ”julelege” i byrådet?

Dansk Folkeparti var utilfreds med udvælgelsesprocessen til formandskabet for nyt Bystrategisk Råd

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd besluttede i sidste uge, at det nye Bystrategisk Råd ”skal arbejde indenfor rammerne af kommissorium for Bystrategisk Råd”. Rådet skal blandt andet beskæftige sig med, hvordan der skal arbejdes med at styrke de bystrategiske perspektiver i de politiske processer.

Det var der sådan set bred enighed om i byrådet, men Dansk Folkeparti var utilfreds med, at rådets formandskab skal deles af gruppeformændene for de to største partigrupper i byrådet (Socialdemokratiet og Venstre), og endte derfor med, som det eneste parti i byrådet, at stemme imod.

– Aldrig i den tid, Dansk Folkeparti og jeg har været repræsenteret i Gladsaxe Byråd, har vi oplevet noget så udemokratisk. At to partier i byrådet på den måde har delt formandsposten imellem sig, uden at andre har været involveret, det er i Dansk Folkepartis øjne meget udemokratisk, fortalte Kristian Niebuhr (O) fra talerstolen.

Han mente at der var tale om ”julelege med vores lokale demokrati” – en henvisning til at Venstre til forrige byrådsmøde havde talt om, at der ”bliver lavet julelege med vores lokale demokrati”, i forbindelse med oprettelsen af, og tildelingen af formandsposten til et opgaveudvalg i Mørkhøj.

Niebuhr havde også stillet et ændringsforslag, der gik ud på, at formanden for rådet enten skulle være borgmesteren, eller vælges blandt gruppeformændene.

Christina Rittig Falkberg (B) fortalte, at rådet ville være med til at udvikle en by, som emmer af kvalitet, samt at hun ikke kunne se noget større problem med hvordan formandsposten blev delt, og borgmester Trine Græse (A) mente ikke at man kunne kalde det udemokratisk.

– Det antyder at der er nogen der har siddet og aftalt noget bag lukkede døre. Det kan godt være, at det er sket bag en lukket dør, det her forslag der er kommet frem, men så er det bag min lukkede dør, tilføjede hun.

Kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for Dansk Folkepartis ændringsforslag