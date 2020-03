Forbud mod besøg på plejehjem og bosteder

Gladsaxe borgmester Trine Græse har med omgående virkning indført midlertidigt forbud mod besøgende på kommunens plejecentre, plejeboliger og bosteder

Af Redaktionen, redigeret

Forbuddet kommer efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelser i hele landet omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgende til plejehjem, kommunale og private bosteder, for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Vi havde allerede begrænset besøgene rigtig meget ved hjælp af henstillinger. Nu lukker vi så helt. Det er ikke noget, vi er glade for, for det betyder rigtig meget for vores beboere at kunne få besøg. Men vi gør det, fordi det er nødvendigt, og så er det godt, at vi kan gøre det hurtigt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

Forbuddet omfatter også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Beslutningen omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Forbuddet gælder ikke nære pårørendes besøg hos kritisk syge eller døende borgere eller forældres og nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende tungtvejende grunde.

Beslutningen er truffet som en såkaldt formandsbeslutning, hvor styrelsesloven åbner op for, at borgmesteren i kritiske situationer kan træffe beslutninger med øjeblikkelig virkning på byrådets vegne.