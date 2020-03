Forhandlinger med kulturministeren brød sammen

De lokale ugeaviser, som der er 250 af, skulle ifølge ministeren have 12,5 millioner kroner til deling. Dette afviste Folketingets medieordførere. Foto: Peter Kenworthy

Søren Søndergaard og Folketingets andre medieordførere slog et slag for hjælp til de lokale og regionale medier

Af Peter Kenworthy

Folketingsmedlem og medieordfører for Enhedslisten, Søren Søndergaard fra Gladsaxe, deltog mandag i et forhandlingsmøde om mediernes situation med kulturminister og kirkeminister, Joy Mogensen (A), sammen med folketingets andre medieordførere.

Her var planen at slå et slag for corona-hjælp til de regionale og lokale medier, herunder lokale ugeaviser som Gladsaxe Bladet.

Forhandlingerne brød dog sammen, da ordførerne afviste kulturministerens udspil, fortæller Søren Søndergaard.

– De lokale ugeaviser og distriktsblade, som der er 250 af, som ikke får gavn af mediestøtten, skulle ifølge ministeren modtage 12,5 millioner kroner til deling. Dette blev totalt afvist af ordførerne, blandt andet fordi beløbet er alt for lille, tilføjer han.

De regionale medier skulle have 21 millioner, hvilket, ifølge Søren Søndergaard, også blev afvist.

Der er nu to muligheder, mener Søndergaard: At kulturministeren udstyres med flere penge og et mandat til at forhandle i forhold til alle medietyper – både nationale, regionale og lokale aviser, samt elektroniske og internetmedier. Eller at man overfører forhandlingerne til et andet ministerium med adgang til flere penge.

– I en situation hvor der mere end nogensinde er brug for samfundets demokratiske infrastruktur – i form af information, debat og diskussion – er det nærmest en fornærmelse, at man har et udspil fra regeringen på 12,5 millioner kroner til de lokale medier, når der ellers deles milliarder ud til andre dele af samfundet, mener Søren Søndergaard.

Medierne oplever under coronakrisen et fald i annonceindtægter, men kan ikke få kompensation gennem regeringens hjælpepakker, da journalisterne fortsat arbejder.

Kulturministeriets presseafdeling fortæller til Gladsaxe Bladet, at man pt ikke vil udtale sig, men at der kommer en udtalelse via deres sædvanlige kilder på et senere tidspunkt.

Søren Søndergaard bor i Gladsaxe. Han har siddet i Folketinget fra 1994 til 2005 og siden 2015. Han er valgt i Gladsaxekredsen.