Genbrugsstationen åbner for private

Foto: Kaj Bonne

Men du skal vente med at bruge den, hvis du kan

Af Peter Kenworthy

Under coronakrisen har der, indtil nu, ikke været adgang for private på genbrugspladserne. Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler nu at landets genbrugspladser åbner op for private fra og med den 31. marts.

Dette sker på baggrund af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private. Anbefalingen er dog under forudsætning af at det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, fortæller Dansk Affaldsforening i en pressemeddelelse.

I dag klokken 11 åbner genbrugsstationen i Gladsaxe derfor for private. Men på grund af coronakrisen, skal du kun besøge den hvis det er nødvendigt, siger Gladsaxe Kommune.

– Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af medarbejdere på stedet. Der vil kun blive lukket få biler ind på pladsen ad gangen, så derfor kan der opstå ventetid og kø, tilføjer kommunen.

Erhverv vil fortsat have forkørselsret og kan komme fra klokken 9.00-18.00. Som privat kan man komme fra klokken 11.00-18.00 – begge dele alle ugens dage.

Man skal, ifølge Gladsaxe Kommune, overholde visse anvisninger, for at undgå smittespredning:

Hold god afstand til andre – både personale og andre borgere. Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen. Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen. Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt. Medbring selv handsker, skovl og kost.

Direkte Genbrug er fortsat lukket og modtager ikke ting til genbrug. Det er heller ikke muligt at hente kompostmuld.