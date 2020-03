Gladsaxe-formand kan blive ny dansk badminton-boss

Hvis corona-virussen vil, er der formandsvalg til juni. Til den tid kan formanden for Gladsaxe-Søborg Badmintonklub, Kristian Boye Nielsen, måske kalde sig formand for det nationale danske forbund, Badminton Danmark

Af Henrik Hvillum

Helt konkret er der efter planen valg ved landsmødet lørdag d. 13. juni i Vejle, hvor de otte kredse, som tilsammen dækker hele landet, vælger, hvem der skal afløse René Toft, som har siddet på posten i snart fem år.

Hver kreds har et antal delegerede, udregnet i forhold til medlemstallet, som så stemmer om formandsposten.

– Min valgkamp skulle have startet allerede i denne uge, hvor jeg skulle have været ude til Badminton Sjællands årsmøde sammen med den anden formandskandidat. Normalt er det sådan, at vi stiller op til en dialog, vi præsenterer os selv, og hvor medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål. Men på grund af corona-virusen afventer vi situationen, siger Kristian Boye Nielsen.

Den måske kommende landsformand har stor erfaring med idrætsledelse. De seneste fem år har han været formand for Badminton København, han har siddet i Badminton Danmarks hovedbestyrelse som politisk økonomiansvarlig. Derudover har han været formand for Gladsaxe-Søborg Badmintonklub siden 2003.

Badminton i rivende udvikling

Badmintonsporten har undergået store ændringer og forbedringer de senere år. Eksempelvis har man overhalet visionen ”Bevæg dig for livet” indenom. ”Bevæg dig for livet” er en fælles vision mellem DGI og DIF, som handler om at 75% af befolkningen skal være aktive i 2025 – og 50% i en forening, og her har man i den forbindelse oplevet medlemsfremgang for første gang siden 1980’erne.

Tallene for 2019 er endnu ikke offentliggjort, men Kristian Boye Nielsen forventer, at den gode udvikling fortsætter. Og det er netop den positive udvikling og visionerne, som er grunden til, at han stiller op som formand.

– Der er sket mange gode ting de seneste fem år, og den gode udvikling vil jeg gerne være med til at fortsætte. Derudover er jeg vant til at lede og drive organisationer, hvor man både skal navigere i det politiske og tage hensyn til de frivillige og eliten, forklarer Kristian Boye Nielsen.

Selve organisationen Badminton Danmark er et af landets største idrætsforbund med en årsomsætning på ca. 55 mio. kr.